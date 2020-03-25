فيران توريس جناح فالنسيا مطلوب في يوفنتوس

بدأ يوفنتوس في التجهيز لتعاقدات الموسم الجديد، في ظل توقف كرة القدم حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفي يبحث عن لاعب شاب من أجل تجديد دماء الفريق، بشرط أن يحدث تأثيراً فورٍياً.

ويرى يوفنتوس أن فيران توريس، جناح فالنسيا، هو الأنسب للقدوم إلى تورينو في الصيف.

وأشار التقرير إلى أن الإسباني الشاب سيكون أحد أكثر اللاعبين تلقياً للعروض لسببين، الأول تألقه الملحوظ بقميص فالنسيا هذا الموسم، والثاني لانتهاء تعاقده في صيف 2021، وتوقف المحادثات بشأن التجديد.

ويرغب فالنسيا في الإبقاء على نجمه الصاعد، إلا أن وكيله يعلم أن موكله لديه الكثير من العروض.

بالإضافة إلى توريس، هناك غابرييل جيزوس، مهاجم مانشستر سيتي، والذي دخل ضمن قائمة المطلوبين في البيانكونيري.