فيرستابن "غير سعيد" رغم تصدر ترتيب سائقي فورمولا 1

البوابة - اعترف الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بأنه "غير سعيد" في الوقت الراهن، رغم احتلال المركز الثاني في سباق جائزة السعودية الكبرى لسيارات فورمولا 1.

ونجح الهولندي الذي كان يحتل المركز الخامس عشر في بداية السباق من اقتناص المركز الثاني، فيما فاز زميله في ريد بول، المكسيكي سيرجيو بيريز باللقب في الرياض.

لكن هذا المركز لم يشبع طموحات فيرستابن حامل اللقب الذي توج ببطولة فورمولا 1 في النسختين الماضيتين.

ويتصدر البالغ من العمر 25 عاماً ترتيب سائقي البطولة العام برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن زميله بيريز ثاني الترتيب.

لماذا يشعر فيرستابن بالاستياء؟

كشف السائق الهولندي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "تمكنت من احتلال المركز الثاني، وهذا أمر جيد بالنسبة للفريق بشكلٍ عام.

"لكني لست سعيداً من ناحية شخصية، لست هنا من أجل احتلال المركز الثاني، خصوصاً في ظل العمل الدؤوب الذي يقوم به من يتواجدون في المصنع ويهيئون لنا أفضل الظروف لتقديم أداء جيد.

"حينما تحارب من أجل اللقب، ويبدو أن الصراع محصور بين سيارتين (فيرستابن وبيريز)، يجب أن نتأكد أن السيارات المتوفرة موثوقة، علينا أن نظهر بشكلٍ أحسن.

"الرجل الأفضل سيحتل المركز الأول في نهاية المطاف."