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فيرغسون يتدخل لإبقاء رونالدو في مانشستر يونايتد

منشور 26 تمّوز / يوليو 2022 - 12:11
رونالدو (يمين) يصل كارينغتون اليوم (المصدر: تويتر)
رونالدو (يمين) يصل كارينغتون اليوم (المصدر: تويتر)

تزامن وصول النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مقر مانشستر يونايتد لأول مرة اليوم الثلاثاء مع حضور المدير الفني السابق أليكس فيرغسون في ظل عدم الوضوح الذي يحيط بمستقبل اللاعب.

وغاب الهداف المخضرم عن تدريبات ومباريات يونايتد الاستعدادية للموسم القادم كونه يرغب في الرحيل والانتقال لفريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت صور تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً وهو يصل كارينغتون لمناقشة مستقبله مع النادي.

كما ظهر فيرغسون في صور أخرى وهو يصل بسيارته مقر الشياطين الحمر بعد ذلك بـ 5 دقائق.

وليس واضحاً بعد ما إذا كان الاسكتلندي سيتدخل في المفاوضات الحاسمة التي ستحدد مصير رونالدو مع يونايتد لكن تزامن وجوده مع الظهور الأول للبرتغالي في النادي يثير الشكوك.

ولعب فيرغسون دوراً رئيسياً في إعادة "صاروخ ماديرا" إلى ملعب أولد ترافورد الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس، علماً بأنه كان أحد أسباب بزوغ نجم اللاعب حينما جلبه إلى الفريق قبل 19 عاماً.

هل سيتدخل فيرغسون لإبقاء رونالدو في يونايتد؟ (المصدر: تويتر)
هل سيتدخل فيرغسون لإبقاء رونالدو في يونايتد؟ (المصدر: تويتر)
كلمات دالة:كريستيانو رونالدومانشستر يونايتدأليكس فيرغسون

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