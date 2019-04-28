فيرمينو: صلاح اختار الوقت الأمثل لاستعادة مستواه

يرى روبرتو فيرمينو زميل النجم محمد صلاح في ليفربول أن الهداف المصري اختار أفضل وقت للعودة إلى مستواه الذي جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم.

ويواصل الريدز سباقهم مع الغريم مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي تنتظرهم فيه مواجهة مرتقبة مع برشلونة.

وبعد فترة من الشك، عاد صلاح لزيارة الشباك ليحتل صدارة هدافي البريميير ليغ حالياً برصيد 21 هدفاً، وهو أمر يسعد زميله فيرمينو الذي قال: "إنه الوقت الأنسب له للعودة للتسجيل، وحتى يستعيد إيمانه بنفسه من جديد.

"كان يظهر بشكلٍ جيد قبل ذلك، إلا أنه لم يكن يسجل، سيقدم لنا المساعدة الآن في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي".

يذكر أن ليفربول يحتل حالياً المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر مع بقاء مرحلتين حاسمتين على نهاية البطولة.