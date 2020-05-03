فيرنر: أفضل الانتقال خارج ألمانيا عن الانضمام إلى بايرن

كشف تيمو فيرنر، نجم آر بي لايبتزيغ عن تفضيله اللعب خارج ألمانيا عن الانضمام إلى بايرن ميونيخ المهتم بخدماته، في حال رحيله خلال الصيف.

وأوضح فيرنر في حوار لصحيفة «بيلد» الألمانية: «بايرن نادٍ عظيم، نحن لا نتحدث عن ذلك، وهانسي فليك أثبت هذا الموسم أنه مدرب جيد حقاً، لكن إذا كنت سأرحل عن لايبتزيغ في أي وقت، فأفضل أن يكون الانتقال خارج ألمانيا.

«الأمر يتعلق فقط بأن التحدي في بطولة أخرى سيكون أكثر جاذبية بالنسبة لي من البقاء في البوندسليغا».

ويدخل الدولي الألماني ضمن اهتمامات العديد من الأندية الكبرى في أوروبا وعلى رأسها ليفربول الذي يعتبر الأقرب للحصول على خدماته وفقاً للعديد من التقارير.