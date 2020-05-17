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فيرنر يفضل ليفربول على مانشستر يونايتد وتشيلسي

منشور 17 أيّار / مايو 2020 - 02:01
تيمو فيرنر
تيمو فيرنر

كشف صحفي إنجليزي أن مهاجم لايبتزيغ، تيمو فيرنر، لديه رغبة قوية في الانتقال إلى ليفربول، خلال موسم الانتقالات الصيفي.

وذكر الصحفي، كيفن بالمر، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويت"ر أن مانشستر يونايتد وتشيلسي لديهما رغبة بالفعل في ضم فيرنر، نهاية الموسم الحالي.

وأوضح أن وكيل فيرنر أكد أن مانشستر يونايتد وتشيلسي تواصلا مع النادي لبحث إمكانية ضم الدولي الألماني.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن هناك نادياً واحد فقط في قلب فيرنر وهو ليفربول.

وتمكن فيرنر من جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية في ظل تألقه مع لايبتزيغ.

Via SyndiGate.info


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