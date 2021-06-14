فيروس كورونا يحرم البرتغال من خدمات كانسيلو

خرج أحد اللاعبين البارزين في منتخب البرتغال من قائمة برازيل أوروبا في يورو 2020 بشكل مفاجئ.

وأعلن منتخب البرتغال، أن لاعبيه خضعوا لاختبارات كورونا ضمن البروتوكول الطبي للبطولة قبل المباريات، وجاءت نتيجة جميع اللاعبين سلبية باستثناء جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي.

وأشار عبر بيان رسمي، إلى أن كانسيلو في حالة جيدة، ويتواجد الآن في العزل الصحي مع إبلاغ السلطات الصحية المجرية بالأمر على الفور.

وخضع كانسيلو للاختبار مع باقي اللاعبين، مساء أول أمس السبت، وظهرت النتيجة صباح أمس الأحد.

وقرر الجهاز الفني للبرتغال استدعاء دييجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد، بدلًا من كانسيلو في قائمة اليورو.