فيفا يحتفى بإنجاز محمد صلاح التاريخي مع ليفربول

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإنجاز التاريخي الذي حققه محمد صلاح مع ليفربول في مثل هذا اليوم من عام 2018.

ونشر فيفا تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» جاء فيها: «الملك المصري محمد صلاح، فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في مثل هذا اليوم من عام 2018، وكان أول لاعب ينجح في تسجيل 32 هدفاً في موسم يتكون من 38 مرحلة».

ونجح صلاح في تخطي أرقام نجوم كبار تألقوا في الدوري الإنجليزي، على غرار كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، وتييري هنري، أسطورة آرسنال، ولويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق.

وكان صلاح، انضم إلى ليفربول في عام 2017 قادماً من روما، وسجل في موسمه الأول مع «الريدز» 32 هدفاً، لينال جائزة هداف الدوري الإنجليزي برقم قياسي، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البريميير ليغ.

وتوج صلاح الموسم الماضي أيضاً، بلقب هداف الدوري الإنجليزي (برصيد 22 هدفاً)، مناصفة مع زميله في ليفربول، وساديو ماني، وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.

أما في هذا الموسم المتوقف حالياً على خلفية تفشي فيروس كورونا، فإن صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، ويبتعد بفارق ثلاثة أهداف فقط عن متصدر القائمة، جايمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.