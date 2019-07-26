فيفا يحسم موعد إجراء مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة، أن مونديال الأندية المقرر في قطر سيقام بين 11 و21 ديسمبر المقبل.

وكان فيفا منح في يونيو الماضي قطر شرف استضافة نسختي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية، تمهيداً لاستضافتها أول مونديال في الشرق الأوسط عام 2022.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن موعد انطلاق وختام البطولة أكده مجلس فيفا الخميس: “ستتضمن البطولة ثماني مباريات، وتحدد القرعة هوية طرفي الدور الثاني ونصف النهائي في مقر فيفا في زيورخ في 16 سبتمبر”.

وضمنت ثلاثة أندية مشاركتها حتى الآن وهي ليفربول بطل أوروبا، ومونتيري بطل كونكاكاف وهيانغان سبورت بطل أوقيانيا، إلى جانب أبطال إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.

وأشار الاتحاد الدولي: “ممثل قطر يتوقف على نتائج دوري أبطال آسيا. إذا توج فريق قطري سيتأهل مباشرة إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية قطر 2019، فيما يخوض وصيف بطل آسيا المباراة الافتتاحية ضد هيانغان سبورت. وإذا لم يتوج فريق قطري في دوري أبطال آسيا، يخوض السد بطل الدوري القطري المباراة الافتتاحية ضد هيانغان سبورت في 11 ديسمبر”.

ويخوض الفائز من المباراة الافتتاحية مع ممثلي آسيا وإفريقيا وكونكاكاف مباراتي الدور الثاني والفائزان يتأهلان لمواجهة بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا في نصف النهائي.

وكان مجلس فيفا قرر في مارس الماضي توسيع البطولة لتشمل 24 فريقا اعتباراً من عام 2021 بدلاً من سبعة في الصيغة الحالية لها، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.

لكن النسختين المقبلتين ستكونان بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022، ولأن توقيتها يتوافق مع النسخة المقبلة لكأس العالم، ما يسمح للاختبار في ظل ظروف مناخية مماثلة.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية أنها لن تشارك في مونديال الأندية في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتباراً من عام 2021.

وأكدت الرابطة التي تمثل 232 نادياً أوروبياً ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس في رسالة وجهتها لإنفانتينو “رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية”.

وأحرز ريال مدريد لقب النسخ الثلاث الأخيرة بصفته بطلاً لأوروبا والأخيرة على حساب العين 1-4.