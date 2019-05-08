فيفا يرفض استئناف تشيلسي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بياناً أعلن فيه تخفيض عقوبة تشيلسي القاضية بحرمانه من الانتقالات في فترتي الصيف والشتاء المقبلين.

وتمت معاقبة تشيلسي بسبب صفقاته مع اللاعبين تحت السن القانوني في السنوات الأخيرة بمنعه من دخول سوق الانتقالات القادم والذي يليه، لكنه قدم استئنافاً على القرار.

وأعلن فيفا أن العقوبة الرئيسية بمنع تشيلسي من شراء اللاعبين ستبقى نافذة، لكن سيتم السماح له بضم اللاعبين دون 16 عاماً.

وأكد البيان أنه لن يسمح لتشيلسي بضم أي لاعبين جدد في انتقالات الصيف المقبلة، أو الشتاء القادم، لكن يحق له بيع اللاعبين دون قيود.

ووفقاً لتقارير بريطانية، ينتظر أن يرفع تشيلسي تظلمه لمحكمة التحكيم الرياضية من أجل رفع الحظر عنه في الانتقالات.

ويواجه تشيلسي غداً الخميس غريمه آينتراخت فرانكفورت في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.