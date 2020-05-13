فيفا يلغي جائزة الأفضل 2020 بسبب فيروس كورونا

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر إلغاء جائزة الأفضل 2020 بسبب فيروس كورونا.

وكان ليونيل ميسي، نجم برشلونة آخر من توج بالجائزة عام 2019 بعد أدائه المميز الموسم الماضي، ولا يزال هو وغريمه كريستيانو رونالدو يحلمان بزيادة غلتهما من الجوائز الفردية الكبرى.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف منافسات كرة القدم، التي تستعد لأن تستأنف دون جماهير في بعض الدول خلال الفترة القادمة.

ونتيجة لذلك، رأى فيفا أن إلغاء الجائزة هو الخيار الأفضل، فإقامة الحفل المعتاد لتقديم الجوائز محل شك في ظل سياسة التباعد الاجتماعي والجسدي، إلى جانب توقف الطيران، ما سيصعب تجميع نجوم العالم في مكان واحد.

هذا إلى جانب عدم معرفة آلية انتهاء الموسم الحالي، فالدوريات قد يتم إلغائها أو يجد في الأمور أمور توقف النشاط من جديد، لذلك كان خيار فيفا واضحاً بإلغاء الجائزة مبكراً.

النقطة الأخرى الهامة هي أن جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، يرى أنه "من غير الأخلاقي" إقامة حفلة في ظل ما سببه وباء فيروس كورونا من آلاف الوفيات حول العالم والأمور تزداد سوءاً في كثير من الدول حالياً.

أما بالنسبة لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، فلا توجد أنباء عما إذا ما كانت المجلة الفرنسية ستلغيها على شاكلة جائزة الأفضل أم ستفضل الانتظار، مع العلم أن الجائزة تمنح في ديسمبر من كل عام.

ووفقاً لماركا، فإن قرعة دوري أبطال أوروبا التي تعقد دائماً في أغسطس بمونتي كارلو سيتم تأجيلها إلى أكتوبر، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يعلق على هذا النبأ حتى الآن.

يذكر أن يويفا يخطط لإنهاء الدوريات المحلية في موعد أقصاه 2 أغسطس ثم يستكمل دوري الأبطال حتى نهاية الشهر، مما يؤكد فرضية تأجيل بداية دور المجموعات إلى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين لمنع تقارب الموسمين.