فيليبي لويس يطلب الرحيل عن أتلتيكو مدريد

فيليبي لويس

طلب فيليبي لويس ظهير أتلتيكو مدريد، الرحيل عن الفريق بعد خسارة مركزه الأساسي لصالح لوكاس هيرنانديز.

وغاب الدولي البرازيلي عن المشاركة في لقاء كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد وجلس بديلاً.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن لويس طلب الرحيل بعد تلقيه عرضاً من باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن لويس غاضب من استبعاده من لقائي السوبر الأوروبي ونهائي الدوري الأوروبي أمام مرسيليا والاعتماد الأكبر على هيرنانديز.

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وشعر لويس أيضاً بالتقليل من شأنه بعد تجاهله عقب الإعلان عن قادة الفريق الأربع وهم دييغو غودين وخوانفران وكوكي وأنتوان غريزمان.

من جانبه، علق دييغو سيميوني على هذه الشائعات بقوله: "بالطبع لا أريد له أن يرحل، أنا دائماً أهتم بامتلاك الأفضل ولويس الأفضل، سيشارك في مباراة الغد أمام فالنسيا".

ويلعب البرازيلي مع الروخيبلانكوس منذ 2010 حتى الآن، كما قضى موسم 2014-2015 في صفوف تشيلسي.