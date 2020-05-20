فيليكس: الفوز بدوري الأبطال سيكون الحدث الأفضل في حياتي

أكد جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد أنه يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الروخيبلانكوس.

وقال البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: ”أنت تحتاج لقدرٍ من الحظ للفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع نجم نادي العاصمة الإسبانية حديثه بالقول: "لكننا نأمل أن نفوز بها، إذا ما فزت بلقب دوري أبطال أوروبا، سيكون ذلك شيئاً جيداً للغاية في مسيرتي.

”سيكون ذلك من أسعد أيام حياتي، هو الحلم الذي راودني منذ بداية ممارستي لكرة القدم”.

وكان أتلتيكو مدريد قد ضمن مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على ليفربول في ثمن النهائي بنتيجة 4-2 بمجموع نتيجة لقاء الذهاب والإياب.

وكان فيليكس قد انضم لأتلتيكو مدريد قادماً من بنفيكا في يوليو 2019، ويجيد اللعب في مراكز المهاجم الصريح والجناح الأيمن والأيسر فضلاً عن مركز المهاجم الثاني، وسجل مع الروخيبلانكوس في 28 مباراة ستة أهداف وصنع ثلاثة أهداف، وفي سجله لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا.