فينغر: إقامة المباريات دون جماهير سيدمر كرة القدم

حذر آرسين فينغر مدرب آرسنال السابق، من استمرار إقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور، حيث يرى ذلك أحد العوامل التي قد تدمر اللعبة بشكل كامل.

وتوقف النشاط الرياضي في مارس الماضي، نظراً لتفشي فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي وصل للعديد من الرياضيين في مختلف أنحاء أوروبا.

وعادت الحياة للملاعب من جديد السبت باستئناف الدوري الألماني بدون جمهور، مع ترقب في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا للسير على نفس المنوال.

من جانبه، قال فينغر في تصريحات تلفزيونية: "اللعب بدون جمهور سيدمر كرة القدم، عدم وجود مشجعين في الملعب سيضر اللعبة بشكل كبير على المدى البعيد".

وأضاف مدير التطوير التقني بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "ربما نلجأ للأمر كحل قصير الأجل، لأنها الطريقة الأفضل للخروج من الأزمة الحالية واستكمال هذا الموسم، لا يجب اتخاذ أي مجازفة صحية تؤثر على الجميع، حيث لا نضمن سلامتنا 100% حتى منتصف يوليو".

وأما عن السماح بخمسة تبديلات: "أراه قراراً منطقياً لأن ضغط المباريات سيزيد، من الصعب الحكم في البداية، لكني اعتبرها فكرة جيدة جداً خاصة للفرق الصغيرة التي لا تمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين الجاهزين".

يذكر أن الشكل الحالي يشير إلى اقتراب عودة الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي منتصف الشهر القادم، بعد عودة اللاعبين للتدريبات في مجموعات خلال مايو الجاري.