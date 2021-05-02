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فينغر: كدت أدرب ريال مدريد مرتين

منشور 02 أيّار / مايو 2021 - 10:55
آرسين فينغر
آرسين فينغر

أقر آرسين فينغر، مدرب آرسنال السابق ومدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حالياً، بأنه كان من عشاق ريال مدريد، مشيراً إلى أنه أوشك على تدريب الملكي مرتين.

فخلال مقابلة، بمناسبة إطلاق كتابه الجديد «فلسفة قائد»، قال الفرنسي: «عندما كنت طفلاً، كان ريال مدريد هو فريقي، نشأت وأنا أشاهد ألفريدو دي ستيفانو وبوشكاش وكوبا وسانتاماريا وخينتو».

وواصل: «كانوا يبهرونني، كنت أحب ريال مدريد، ومع مرور السنوات وصلت لللعب ضدهم.

«كدت أذهب إلى ريال مدريد مرتين، لا يوجد الكثيرون ممكن يمكنهم قول ذلك، لكني شاركت في مشروع لبناء الملعب الجديد لآرسنال (الإمارات)، الذي حل محل هايبيري، وكان لا بد من تمويله».

كلمات دالة:ريال مدريدآرسنالآرسين فينغر

Via SyndiGate.info


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