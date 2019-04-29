فينغر يتوقع سوق انتقالات صعب على مانشستر يونايتد

شدد آرسين فينغر مدرب آرسنال السابق بأن على مانشستر يونايتد الاستثمار بحكمة خلال سوق الانتقالات الصيف القادم.

فإلى جانب الشياطين الحمر، ينتظر ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان فترة تغيير جذرية، مما يعني أن الصيف سيشهد الكثير من التنافس على نجوم اللعبة بين هذه الأندية.

ويرى فينغر أن إجراء تعاقدات مميزة سيكون صعباً، وقد قال في تصريحات صحفية: "أنفق مانشستر يونايتد أموالاً طائلة على التعاقدات، وما زال لديهم الكثير، لكن أمامهم مهمة في غاية الصعوبة.

"ما سيكون مثيراً للاهتمام أن الكثير من الأندية الكبيرة ستنفق ببذخ خلال الصيف، والغريب في الأمر أن الأموال الطائلة ستكون أكثر وفرة من اللاعبين المتميزين، لذلك سيكون الوضع معقداً.

"ستتنافس أندية ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي على التعاقدات، لذلك سيشهد سوق الانتقالات إنفاق مبالغ ضخمة على عدد قليل من اللاعبين الموهوبين، وهذا سيشكل مشكلة للفرق الكبيرة".