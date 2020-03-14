فينيسيوس: ريال مدريد خطفني قبل برشلونة

كشف فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد أنه كان قريبا من لانتقال لبرشلونة، لكن جدية النادي الملكي، كان لها الأثر الكبير في تحويل وجهته.

وقال البرازيلي في مقابلة مع مجلة “فور فور تو”، نشرت صحيفة “آس” الإسبانية مقتطفات منها أن البارسا كلَّف نيمار بمحاولة إقناع مواطنه، وبعد أسبوع توصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي الكتالوني، لكن فاغنر ريبيرو الشريك في الشركة التي تدير أموره ظهر على الساحة وعرضه على ريال مدريد، وفعلاً، حسمت الصفقة فيما بعد مقابل 45 مليون يورو.