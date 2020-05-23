فينيسيوس عازم على التتويج بلقب الدوري الإسباني

يتطلع فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، للتتويج بلقب الدوري الإسباني على حساب المتصدر الحالي برشلونة، مشدداً في السياق نفسه على أنه يشعر بالسعادة في سانتياغو بيرنابيو.

وعادت أندية الدوري الإسباني للتدريبات شبه الجماعية، مما ينذر بأن منافسات الليغا ستعود في يونيو القادم، وقد أشارت تقارير إلى أن 19-6 هو موعد العودة الفعلية.

وقال فينيسيوس في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية: “نحن أفضل من برشلونة، في أشياء كثيرة، ويجب أن نفوز بهذه الليغا، ونسعد جماهيرنا في ظل الأزمة الراهنة (فيروس كورونا).

“نريد حقاً اللعب مرة أخرى من أجل المشجعين، أنا سعيد جداً في ريال مدريد وأريد أن أشكرهم على ثقتهم بقدراتي”.

وعما إذا كان يتدرب بانتظام في فترة الحجر الصحي، قال البرازيلي: “كان الأمر غريباً، نعم، لكنه لم يكن مشكلة. منذ اللحظة الأولى، كان المدرب وفريق التدريب قريبين جداً منا، سواء بشكل فردي أو في جلسات جماعية خاصة”.

وأضاف: “كان شيئاً لن أستطيع نسيانه، على الرغم من أننا جميعاً نتمنى أن ننسى ذلك. أدركنا أننا كنا نعيش لحظة استثنائية جداً في التاريخ، لأن ما يحدث لا يصدق حقاً.

“عانى كثير من الناس وما زالوا يعانون في جميع أنحاء العالم، وفي إسبانيا، وكذلك في البرازيل، هناك الكثير من الحزن”.

واختتم بالقول: “أعتقد أننا تعلمنا جميعاً شيئاً من كل هذه الكارثة، تعلمنا أن نعطي قيمة أكبر للناس والأشياء البسيطة. في الأسابيع الأولى، كانت الأخبار رهيبة بسبب حصيلة الوفيات”.