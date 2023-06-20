في ضربة موجعة لمانشستر يونايتد وبايرن... أوسيمين يوافق على تمديد عقده مع نابولي

وافق النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين على تمديد عقده مع نابولي في ضربة موجعة لمانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وتشيلسي الذين كانوا يسعون لضم اللاعب.

وأكد أوريليو دي لاورينتس مالك ورئيس بطل إيطاليا أن المهاجم الفذ البالغ من العمر 24 عاماً سيمدد عقده لموسمين إضافيين سيبيقيانه في ملعب دييغو أرماندو مارادونا حتى صيف عام 2027.

وخاض النيجيري موسماً تاريخياً قاد خلاله البارتينوبي لحصد لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، كما نال لقب هداف البطولة برصيد 26 هدفاً.

أوسيمين مطلب أساسي لكبار أوروبا

وتهافت عمالقة أوروبا لخطف مهاجم ليل السابق نظراً لمردوده الاستثنائي وعمره وقدرته على التطور، إلا أن مساعي الأطراف المهتمة تعرضت لانتكاسة بعد تصريحات دي لاورينتس.

ويدرك مسؤولو نابولي أن أيام نجم الدفاع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في الفريق باتت معدودة، إلا أنهم يرفضون التفريط بعناصر مهمة أخرى رغبة منهم في استكمال مسيرتهم الناجحة حالياً.