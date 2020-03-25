قائد أتالانتا يخشى إمكانية تسبب فريقه في نشر كورونا

أعرب أليخاندرو غوميز قائد أتالانتا عن خشيته وقلقه إزاء احتمالات أن تكون مباراتا فريقه في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا قد ساهمتا في تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال غوميز في مقابلة لصحيفة «أولي» الرياضية الأرجنتينية: «خوض المباراتين كان أمراً مفزعاً».

ويشير غوميز إلى مباراة الذهاب التي انتهت بفوز أتالانتا على فالنسيا 4-1 في 19 فبراير الماضي بحضور 45 ألف مشجع على ملعب جيوسيبي مياتزا في ميلانو، وكذلك مباراة الإياب التي فاز فيها أتالانتا على فالنسيا 4-3 في عقر داره في العاشر من مارس الجاري والتي أقيمت من دون جمهور.

وحسم الفريق الإيطالي عبر المباراتين بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في أول مشاركة له في دوري الأبطال.

وقال غوميز: «أعتقد أن الوضع الحالي في بيرغامو (المدينة الإيطالية الواقعة في إقليم لومبارديا)، التي تعد من أكثر المناطق تأثراً في إيطاليا، يعود إلى حقيقة أن لديها واحداً من أفضل المستشفيات في لومبارديا، حيث يأتي الكثيرون للعلاج هنا... ولكن ربما أيضاً بسبب مباراتنا أمام فالنسيا».

وقال الأرجنتيني أنه وزملاءه يشعرون بالقلق إزاء العدوى بعد أن ثبتت إصابة أكثر من ثلث اللاعبين وأعضاء الأجهزة في نادي فالنسيا الإسباني.

وقال صاحب الـ 32 عاماً، الموجود بفريق أتالانتا منذ عام 2014، أنه تواصل مع مواطنيه، باولو ديبالا لاعب يوفنتوس وجيرمان بيتزيلا قائد فيورنتينا، وهما ضمن 15 حالة مصابة في الدوري الإيطالي، وقد تأكد أنهما بحال جيدة.

وفي ظل تعليق كافة الأنشطة الرياضية في إيطاليا، قال غوميز أنه يواصل العزل الذاتي في منزله مع زوجته وأطفاله الثلاثة، حيث وصل عدد حالات الإصابة في بيرغامو إلى نحو 6500 بينما وصل عدد الوفيات بسبب العدوى بالفيروس إلى 6077 حالة أغلبها في شمال إيطاليا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قام بتأجيل المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» اللتين كانتا مقررتين في مايو المقبل بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال الاتحاد في بيان: «اتخذ يويفا قراراً رسمياً بتأجيل المباراتين النهائيتين اللتين كانتا مقررتين في 27 مايو على ملعب غدانسك في بولندا بالنسبة ليوروبا ليغ، و30 منه على ملعب آتاتورك في إسطنبول بالنسبة لدوري الأبطال».

وضمن التأجيل أربع مباريات في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال (مانشستر سيتي الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي - ليون الفرنسي، وبرشلونة الإسباني - نابولي الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني - تشيلسي الإنجليزي، وإياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي مع مباراتين من دور الذهاب (إشبيلية الإسباني - روما الإيطالي وإنتر ميلان الإيطالي - خيتافي الإسباني).