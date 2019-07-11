"قاهر برشلونة" يمدد عقده مع ليفربول

وقع المهاجم ديفوك أوريغي عقداً جديداً مع ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، لأمد طويل وفقاً لما أعلنه النادي دون تحديد مدة العقد.

وكتب ليفربول في بيان: "التزم ديفوك أوريجي بمستقبله مع ليفربول من خلال توقيع عقد جديد طويل الأمد اليوم في ميلوود (مقر النادي)".

ولعب الدولي البلجيكي البالغ من العمر 24 عاماً دوراً رئيسياً في تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام، وذلك بتسجيل ثنائية في إياب نصف النهائي أمام برشلونة (4-0) ما ساعد فريقه على تعويض خسارته ذهاباً بثلاثية نظيفة، قبل أن يسجل الهدف الثاني في المباراة النهائية (2-0).

ونقل موقع ليفربول عن مدربه يورغن كلوب قوله: "أردنا التوقيع معه مجدداً، أن نمدد عقده. الأمر الجميل، أنه أراد الأمر ذاته أيضاً، كان يدرك بأنها مرحلة صعبة (في اشارة الى بقائه على مقاعد البدلاء وإعارته لليل وفولفسبورغ)، لكننا لم نتخل عنه في تلك الفترة".

ودخل البلجيكي الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده دون أن يمدد، وسط تقارير تتحدث عن رغبته بمعرفة وضعه في الفريق لأنه يريد المزيد من الوقت في أرضية الملعب، لا سيما في ظل وجود ترسانة هجومية مكونة من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو والبديل دانييل ستاريدج.

وكشف أوريغي أنه: "سعيد جداً لتمكني من توقيع هذا العقد الذي يمنحني الدافعية قبيل انطلاق الموسم... عندما وجدنا أنفسنا مضطرين لاتخاذ قرار، أردت وحسب التحدث مع النادي أولاً ومحيطي، لكن الشعور كان دائماً بأني أريد البقاء وتمديد عقدي".

وانضم أوريغي الى ليفربول عام 2014 لكنه أمضى اثنين من مواسمه الخمسة مع "الحمر" معاراً لفريقه السابق ليل وفولفسبورغ، وكان يتوجه للرحيل عن آنفيلد الموسم الماضي، لكن حظوظه تغيرت عندما ارتكب حارس ايفرتون جوردن بيكفورد خطأ في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، مانحاً البلجيكي فرصة تسجيل هدف الفوز لفريقه في دربي ميرسيسايد في ديسمبر الماضي.

وسجل أوريغي سبعة أهداف الموسم الماضي، بينها هدف آخر في الثواني الأخيرة ضد نيوكاسل، منح به فريق كلوب فوزاً مصيرياً في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ذهب في نهاية المطاف لصالح مانشستر سيتي للموسم الثاني توالياً.