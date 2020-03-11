قرار بوغبا يصدم يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة

تحول كبير من المتوقع أن يشهده مستقبل بول بوغبا مع مانشستر يونايتد، بعد الشائعات والتكهنات المستمرة حول رغبته الواضحة في الرحيل.

وخرج الدولي الفرنسي الصيف الماضي مؤكداً طموحه في خوض تحدٍ جديد بعيداً عن الشياطين الحمر، وهو الأمر الذي وضح مرة أخرى هذا الموسم مع دخول لاعب الوسط في آخر عامين من عقده.

ومع ذلك كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، أن الموقف تغير تماماً حالياً، إذ أصبح الفرنسي يرحب بفكرة الاستمرار مع يونايتد وتجديد عقده الحالي.

ويتوقف القرار النهائي لبوغبا بصورة كبيرة على تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، سواء عن طريق الفوز بالدوري الأوروبي أو حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولة من الدوري الإنجليزي.

وتوجه هذه التطورات ضربة قوية ليوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة الذين تابعوا وضعية بوغبا مع يونايتد عن قرب خلال الفترة الماضية سعياً لضمه في الصيف.

يذكر أن بوغبا غاب عن مانشستر يونايتد خلال معظم مباريات الموسم الحالي للإصابة، وهو ما أجبر النادي على ضم المتألق برونو فيرنانديش في يناير، لتتعالى الأصوات للمطالبة بالتخلي عن الدولي الفرنسي بعد إيجاد البديل المناسب.