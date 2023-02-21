قرار مفاجئ..ميسي يرد على العرض السخي من الهلال السعودي

البوابة – تناولت وسائل الإعلام والصحف السعودية خلال الساعات الماضية خبرًا مفاده أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الرد بشكل غير مباشر على عرض الهلال السعودي المغري للانتقال واللعب في دوري روشن السعودي.

وينتهي عقد البرغوث الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023 الصيف المقبل، وحتى الآن لم يقبل بتجديد عقده مع النادي، وهو ما عزز من فرص انتقاله نهاية الموسم إلى أندية ارتبط اسمه بها في الآونة الأخيرة، مثل برشلونة والهلال وإنتر ميامي الأميركي.

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الليو رفض للمرة الثانية أن يجدد عقده مع النادي الباريسي والذي تم تقديمه له يوم أمس الإثنين، وأضافت الصحيفة أن بطل كأس العالم يرغب بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

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وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن ميسي أعلن أيضًا بشكل صريح أن الأندية التي ترغب بالتعاقد معه عليها الانتظار لنهاية الموسم، حيث أنه لن يتخذ قراره النهائي الخاص بمستقبله إلّا في الصيف.

يشار إلى أن نادي الهلال السعودي كان قد قدم عرضًا تاريخيًا لضم ليو ميسي إلى صفوف الفريق الأول لمدة عامين، حيث كشفت التقارير أن النادي السعودي مستعد لدفع راتب 400 مليون يورو لأسطورة الأرجنتين، أي ما يعادل 1.6 مليار ريال سعودي في الموسم.