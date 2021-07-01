قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا تسفر عن مجموعات نارية

سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الخميس، قرعة الدور الثالث والأخير من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وأجرى القرعة داتو ويندسون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي نقل تحيات الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي.

وشهدت المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم تواجد الرباعي العربي، لبنان وسوريا والعراق والإمارات، مع منتخبي كوريا الجنوبية وإيران.

في حين ضمت المجموعة الثانية، كلاً من فيتنام وعُمان والصين والسعودية وأستراليا واليابان.

آلية التأهل إلى كأس العالم 2022

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل الطرفان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام الثاني والسابع من سبتمبر 2021، والسابع و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 وأول فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.