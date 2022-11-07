قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 22-23 تسفر عن مواجهات نارية

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الاثنين في نيون بسويسرا عن مواجهات مهمة وقوية أبرزها موقعة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، ومواجهة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وتقام مواجهات ذهاب دور الـ 16 في 14 و15 و21 و22 من شهر فبراير لعام 2023، فيما تجري لقاءات الإياب في 7 و8 و14 و15 من شهر مارس القادم.

قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا: