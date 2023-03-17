قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 22-23 تسفر عن مواجهات متوازنة

البوابة - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي أقيمت اليوم الجمعة في نيون بسويسرا عن عدة لقاءات قوية وصعبة.

قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

المواجهة 1: ليخ بوزنان البولندي x فيورنتينا الإيطالي

المواجهة 2: غينت البلجيكي x ويست هام يونايتد الإنجليزي

المواجهة 3: آلكمار الهولندي x آندرلخت البلجيكي

المواجهة 4: بازل السويسري x نيس الفرنسي

تقام مواجهات ذهاب هذا الدور في 13 أبريل القادم، أما لقاءات العودة فتجري بعد ذلك بأسبوع.

قرعة نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

الفائز من المواجهة 1 x الفائز من المواجهة 4

الفائز من المواجهة 2 x الفائز من المواجهة 3

تقام منافسات ذهاب نصف النهائي في 11 مايو المقبل، أما لقاءا الإياب فيجريان بعد ذلك بأسبوع.

فيما يحتضن ملعب فورتونا آرينا في براغ بجمهورية التشيك المباراة النهائية في السابع من شهر يونيو القادم.