قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 22-23 تضع يوفنتوس في مواجهة صعبة

البوابة - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التي أقيمت اليوم الجمعة عن لقاء صعب ليوفنتوس الإيطالي سيجمعه بسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

قرعة الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي

المواجهة 1: مانشستر يونايتد الإنجليزي x إشبيلية الإسباني

المواجهة 2: يوفنتوس الإيطالي x سبورتينغ لشبونة البرتغالي

المواجهة 3: باير ليفركوزن الألماني x سانت جيلواز البلجيكي

المواجهة 4: فينورد الهولندي x روما

تقام مواجهات ذهاب هذا الدور في الثالث عشر من الشهر القادم، أما لقاءات الإياب فتجري بعد ذلك بأسبوع.

قرعة الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي

الفائز من المواجهة 2 مع الفائز من المواجهة 1

الفائز من المواجهة 4 مع الفائز من المواجهة 3

تقام منافسات ذهاب المربع الذهبي في 11 مايو المقبل، أما الإياب فيجري بعد ذلك بأسبوع، فيما يحتضن ملعب بوشكاش آرينا في بودابست بهنغاريا المواجهة النهائية في 31 من شهر مايو القادم.