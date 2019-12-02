قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي: مواجهات صعبة لمانشستر وليفربول

أسفرت قرعة دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات قوية في انتظار مانشستر يونايتد وليفربول، ومواجهات سهلة لبقية كبار الدوري المحلي.

ومن المنتظر أن تُقام مباريات الدور الثالث من البطولة في 4 يناير القادم، وستكون قرعة دور الـ 32 في السادس من الشهر ذاته.

وسيلعب مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون في مباراة بطعم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الذئاب.

بدوره، سيخوض ليفربول، ديربي ميرسيسايد، عندما يواجه جاره إيفرتون للمرة الثانية في أقل من شهر، إذ سيلتقي الطرفان في مباراة الدوري الأربعاء القادم.

وسيدافع حامل اللقب مانشستر سيتي عن لقبه، عندما يستضيف بورت فالي، فيما يلاقي آرسنال غريمه ليدز يونايتد.

وسيواجه تشيلسي نظيره نوتنغهام، على أن يحل توتنهام ضيفاً على ميدلزبره في ملعب الأخير.