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قرعة كأس العالم قطر 2022 تسفر عن مجموعات متوازنة

منشور 01 نيسان / أبريل 2022 - 05:19
قرعة كأس العالم 2022
قرعة كأس العالم 2022

انتهت قبل قليل مراسم قرعة كأس العالم قطر 2022 التي أقيمت في الدوحة وأسفرت عن مجموعات متوازنة أبرزها الخامسة التي سيلتقي فيها العملاقان الإسباني والألماني.

وأقيمت القرعة بمشاركة نجوم سابقين على رأسهم الجزائري رابح ماجر والألماني لوثار ماثيوس والبرازيلي كافو والإيراني علي دائي وغيرهم.

قرعة كأس العالم قطر 2022:

  • المجموعة الأولى:

قطر، الإكوادور، هولندا، السنغال.

  • المجموعة الثانية:

إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأميركية، (اسكتلندا أو أوكرانيا أو ويلز).

  • المجموعة الثالثة:

الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا.

  • المجموعة الرابعة:

فرنسا، (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)، الدنمارك، تونس.

  • المجموعة الخامسة:

إسبانيا، (كوستاريكا أو نيوزيلندا)، ألمانيا، اليابان.

  • المجموعة السادسة:

بلجيكا، المغرب، كرواتيا، كندا.

  • المجموعة السابعة:

البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

  • المجموعة الثامنة:

البرتغال، أوروغواي، كوريا الجنوبية، غانا.

قرعة كأس العالم 2022

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