قرعة كرة القدم لأولمبياد طوكيو: مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين

أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو منتخب مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين، الأربعاء.

ووقع منتخب "الفراعنة" الذي يعوّل على مشاركة نجمه محمد صلاح ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، فيما سيواجه منتخب السعودية خصومه البرازيل حامل اللقب وألمانيا وكوت ديفوار في الرابعة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات فرنسا مع اليابان المضيفة وجنوب إفريقيا والمكسيك، فيما تكونت الثانية من منتخبات نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهندوراس ورومانيا.

وأجريت القرعة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المنتظر، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة زيوريخ السويسرية.

وقُسمت المنتخبات الـ 16 للرجال إلى 4 مستويات بناءً على تصنيف اعتمد على الأداء في الدورات الأولمبية الخمس الماضية، ووفقاً لفيفا، حصلت المنتخبات المتألقة مؤخراً على أفضلية عن غيرها، فيما حصلت الدول الفائزة بمسابقاتها القارية على المزيد من النقاط الإضافية.

وصنف منتخب اليابان المضيف في المستوى الأول، إلى جانب نظيره البرازيلي الفائز بذهبية دورة ريو دي جانيرو مع النجم نيمار، والأرجنتين وكوريا الجنوبية.

وجنّبت القرعة وجود أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري في دور المجموعات.

ويشارك منتخب مصر في الألعاب الأولمبية عقب فوزه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وكان المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي شوقي غريب قد أكد في وقت سابق أن مشاركة صلاح في الأولمبياد بنيت على "قرار ثلاثي".

وقال غريب: "قرار انضمام محمد صلاح للمنتخب قرار ثلاثي، أولاً قرار فني مني أنا شخصياً، ثم قرار إداري من نادي ليفربول ومديره الفني يورغن كلوب، ثم قرار رغبة اللاعب نفسه في المشاركة معنا في الأولمبياد".

ويخوض منتخب "الفراعنة" نهائيات المسابقة الأولمبية للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وتبقى أفضل نتيجة له بلوغ نصف النهائي عامي 1928 في أمستردام و1964 في طوكيو، كما وصل إلى ربع النهائي ثلاث مرات أعوام 1924 في باريس و1984 في لوس أنجيليس و2012 في لندن حيث كانت المشاركة الأخيرة.

في المقابل، تأهل منتخب السعودية إلى دورة طوكيو 2020، بعد احتلاله للمركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عاماً، عقب خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وكانت البرازيل أحرزت ذهبية ريو 2016 بفوزها على ألمانيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1، وسيتواجهان مجدداً في دور المجموعات في مباراة ثأرية للمانشافت.