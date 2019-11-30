قرعة يورو 2020: صدام مرتقب بين فرنسا والبرتغال وألمانيا

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في العاصمة الرومانية بوخارست، قرعة بطولة يورو 2020 التي ستقام الصيف القادم، لتشهد العديد من المواجهات المحتدمة.

تم إجراء القرعة بتواجد أصحاب المركزين الأول والثاني والثالث المتأهلين من تصفيات البطولة، مع مراعاة تواجد 4 منتخبات سيتم تحديدها بعد ملحق التصفيات في مارس القادم.

وأسفرت قرعة البطولة عن العديد من المواجهات القوية، أبرزها في مجموعة الموت السادسة بتواجد منتخبات فرنسا والبرتغال وألمانيا، بالإضافة لصدام مكرر بين الغريمين الإنجليزي والكرواتي يعيد ذكريات نصف نهائي كأس العالم 2018.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى : إيطاليا - سويسرا - تركيا - ويلز

الثانية : بلجيكا - روسيا - الدنمارك - فنلندا

الثالثة : أوكرانيا - هولندا - النمسا - الفائز من جورجيا وبيلاروسيا ومقدونيا وكوسوفو في الملحق

الرابعة : إنجلترا - كرواتيا - التشيك - الفائز من اسكتلندا وإسرائيل والنرويج وصربيا في الملحق

الخامسة : إسبانيا - بولندا - السويد - الفائز من البوسنة وآيرلندا الشمالية وسلوفاكيا وجمهورية آيرلندا في الملحق

السادسة : ألمانيا - فرنسا - البرتغال - الفائز من آيسلندا ورومانيا وبلغاريا والمجر في الملحق

وشهدت هذه القرعة واقعة فريدة من نوعها، بمعرفة بعض المواجهات قبل عملية السحب، ويأتي ذلك لطريقة التنظيم حيث تتشارك 12 مدينة حول القارة في استضافة المباريات.

وتأتي المدن المستضيفة لليورو كالتالي: باكو "آذربيجان"، ميونيخ "ألمانيا"، روما "إيطاليا"، سان بيترسبيرغ "روسيا"، أمستردام "هولندا"، بلباو "إسبانيا"، بوخارست "رومانيا"، بودابست "المجر"، كوبنهاغن "الدنمارك"، دبلن "آيرلندا"، غلاسكو "اسكتلندا".

وتنطلق البطولة في 12 يونيو 2020، حيث يقام الافتتاح على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما، وتجري 4 مباريات في اليوم الواحد خلال فترة دور المجموعات حتى 24 يونيو.

بعدها يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة لدور الـ 16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث في كل المجموعات، على أن يستضيف ملعب ويمبلي نصف النهائي والنهائي الذي سيقام في 12 يوليو القادم.