قطبا مانشستر يتصارعان لضم مدافع إنتر ميلان

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الأحد أن قطبي مدينة مانشستر مهتمان باستقطاب النجم الدولي الإيطالي أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان الموسم القادم.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 23 من أبرز النجوم الإيطاليين الصاعدين ويرشحه البعض لمقارعة أفضل مدافعي العالم خلال السنوات القليلة القادمة.

ويعتبر النجم الشاب أحد أعمدة خط النيراتزوري الخلفي وقد أثبت نفسه منذ عدة مواسم رغم صغر سنه لينعكس ذلك باستدعائه لتمثيل منتخب بلاده في 15 مباراة دولية حتى الآن سجل فيها هدفاً وحيداً.

باستوني مطلوب من قبل توتنهام

وكان اللاعب مطلوباً خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي من قبل توتنهام هوتسبير، ويبدو أن الاهتمام به ما زال موجوداً لدى مواطنه المدير الفني أنتونيو كونتي والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي.

يذكر أن باستوني خاض مع إنتر ميلان 8 مباريات هذا الموسم حتى الآن في جميع المسابقات بواقع 6 لقاءات في الدوري الإيطالي ومواجهتين في دوري أبطال أوروبا بما مجموعه 465 دقيقة لعب.