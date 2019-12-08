قميص بيليه بـ 30 ألف يورو

بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمبلغ 30 ألف يورو خلال مزاد لأدوات وملابس رياضية أقيم في مدينة تورينو الإيطالية.

وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضدّ يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في يوليو عام 1971.

أما أبرز عمليات الشراء الأخرى خلال هذا المزاد فكان القميص الأصفر للدرّاج الإيطالي الشهير فاوستو كوبي خلال طواف فرنسا عام 1952والذي بيع بمبلغ 25 ألف يورو.

كذلك بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون الأزرق ارتداه لوتشيانو سبينوتزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (أصبحت بعد ذلك كأس الاتّحاد الأوروبي وحالياً يوروبا ليغ) مقابل 9400 يورو، بالإضافة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في نابولي موسم 1989-90 مقابل 7500 يورو.

واشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيسبول الذي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة مقابل 425 يورو.