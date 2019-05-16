قميص مانشستر يونايتد الجديد يعطي لمحة عن مستقبل بوغبا

كشف مانشستر يونايتد عن زيه الجديد، لموسم 2019-2020، والذي يحتفي من خلاله بذكرى تاريخية.

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي صوراً للقميص الجديد، حيث ظهر بول بوغبا وجيسي لينغارد، ولاعبة من فريق السيدات على رأس الحملة.

ويلمح اعتماد يونايتد على النجم الفرنسي في التسويق للقميص الجديد، إلى أنه من الوارد استمراره وعدم رحيله.

وارتبط اسم بوغبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد وسط اهتمام من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

ويشبه التصميم الجديد لقميص يونايتد، قميص موسم 1998-1999 الذي صنع فيه الفريق التاريخ، بعد أن حقق الثلاثية التاريخية، الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبرز القميص الجديد الدقائق التي لهدفي يونايتد في نهائي دوري الأبطال عام 1999 أمام بايرن ميونيخ، كما تم وضع شعار النادي داخل درع ذهبية، احتفالاً بمرور 20 عاماً على الثلاثية التاريخية.