كأس أمم إفريقيا: التعادل مع مالي يهدد طموحات تونس

تعادل منتخب تونس، مع نظيره المالي، بهدف لمثله، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

حصل منتخب تونس على ركلة حرة في الدقيقة 4 صوبها المتألق وهبي الخزري بقوة في العارضة.

سدد الخزري كرة ساقطة من منتصف الملعب بعد ذلك بثلاث دقائق، تصدى لها حارس مرمى مالي وحولها لركلة ركنية.

وأهدر منتخب مالي العديد من الفرص المحققة عن طريق المهاجم موسى ماريغا، الذي تسبب في إزعاج دفاعات نسور قرطاج.

تقدم الماليون في الدقيقة 60 إثر خطأ فادح من الحارس معز حسن، الذي حول ركلة ركنية داخل مرماه بالخطأ.

لكن الخزري عادل النتيجة للتونسيين في الدقيقة 70 من ركلة حرة مباشرة، غيرت مسارها بعد ارتطامها بماريغا.

بهذه النتيجة، رفع منتخب تونس رصيده لنقطتين في المركز الثاني، خلف منتخب مالي المتصدر بـ 4 نقاط، بعد الفوز في مباراته الأولى على موريتانيا، بينما كان نسور قرطاج قد تعادلوا في مباراتهم الأولى مع آنغولا.