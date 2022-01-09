كأس إفريقيا: الكاميرون تهزم بوركينا فاسو وإثيوبيا تغلب الرأس الأخضر

افتتح منتخب الكاميرون صاحب الضيافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالفوز على نظيره البوركيني بهدفين لهدف في لقاء الافتتاح اليوم الأحد.

جاء هدفا صاحب الأرض عن طريق كلٍ من فينسنت أبو بكر في الدقيقتين 40 و 45 من ركلتي جزاء.

وألغى حكم الساحة هدفاً ثالثاً للكاميرونيين سجله اللاعب نفسه في الدقيقة 60.

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع غوستافو سانغاري في الدقيقة 24.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة.

الرأس الأخضر تهزم إثيوبيا وتلتحق بـ الكاميرون

وحقق منتخب الرأس الأخضر فوزاً صعباً على غريمه الإثيوبي بهدفٍ وحيد سجله جوليو تافاريس في الدقيقة 45.

ورفع الفائز رصيده بالتالي إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخبي الكاميروني المتصدر.