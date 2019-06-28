كأس إفريقيا: المغرب تهزم ساحل العاج وتبلغ دور الـ 16

ضمن منتخب المغرب التأهل لدور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه المستحق على نظيره كوت ديفوار (ساحل العاج) بهدفٍ دون رد في قمة منافسات المجموعة الرابعة.

بدأ المنتخب الإيفواري المباراة بقوة، وبعد مرور دقيقتين ظهرت أول ملامح الخطورة، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها كودجيا برأسية لكن الدفاع أبعدها في الوقت المناسب.

في المقابل، بدأ المنتخب المغربي بالدخول في أجواء المباراة من جديد، وهدأت الأجواء وانحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على أي من المرميين.

وفي الدقيقة 25 نجح يوسف النصيري في خطف هدف الفوز لصالح أسود الاطلس، بعد مجهود فردي مميز وتمريرة ذكية من نور الدين أمرابط، استغلها النصيري ببراعة وسددها يسارية في الشباك.

جاء الرد السريع من لاعبي كوت ديفوار في الدقيقة 26، لكن الحارس ياسين بونو تألق ونجح في التصدي لانفراد من ماكس غرادل لتمر الهجمة بسلام.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بخمس دقائق، تصدى بونو لتسديدة صاروخية من سيري أبعدها إلى ركلة ركنية.

لم يختلف الشوط الثاني كثيراً عن الأول، وشهد تبايناً في السيطرة.

وأهدر البديل نصير مزراوي هدفاً محققاً حينما ارتطمت تسديدته بالعارضة في اللحظات الأخيرة من المواجهة.

بهذا الانتصار، رفع منتخب المغرب رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة والصدارة ليضمن بلوغ دور الـ 16.

أما منتخب كوت ديفوار، فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني.