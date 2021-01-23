كأس إنجلترا: ليفربول في ضيافة مانشستر يونايتد

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد غداً الأحد في الدور الرابع من كأس إنجلترا.

ويعاني ليفربول في الآونة الأخيرة، إذ فشل للمباراة الخامسة على التوالي في تحقيق الفوز (خسارتان وثلاثة تعادلات) كما استمر خط هجومه في الصيام عن التهديف للمباراة الرابعة توالياً.

وجاءت الخسارة الأخيرة أمام بيرنلي في توقيت غير مناسب بالنسبة إلى ليفربول، ليس لأنه يواجه يونايتد مجدداً بعد أيام معدودة على التعادل السلبي بينهما في آنفيلد ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري، بل لأنه مدعو أيضاً للقاء صعب الخميس المقبل أمام مستضيفه توتنهام الذي يحتل المركز الخامس بفارق نقطة فقط خلفه مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وكي يحقق فوزه الأول على ليفربول منذ مارس 2018 (2-1 في الدوري على أولد ترافورد) ويحسم المواجهة الأولى بين الفريقين في الكأس منذ يناير 2012 (2-1 لليفربول في آنفيلد)، على يونايتد أن يقدم جهوداً أكبر من مباراته الأخيرة في الدوري ضد فولهام حيث تخلف أمامه قبل أن يفوز (2-1) بفضل الوافد الجديد إيدينسون كافاني والمتجدد بول بوغبا.