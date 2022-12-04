كأس العالم: إنجلترا تتفوق على السنغال بعد نهاية الشوط الأول

نجح منتخب إنجلترا في التقدم على نظيره السنغالي بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول من مواجهتهما المقامة حالياً على أرضية ستاد البيت ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وبعد سيطرة كبيرة للإنجليز على مجريات الحصة الأولى، نجح لاعب خط الوسط المخضرم جوردان هندرسون في اقتناص هدف التقدم قبل 7 دقائق على نهاية الزمن الأصلي.

وأضاف فريق الأسود الثلاثة الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من هجمة مرتدة بدأها جود بيلينغهام الذي مرر إلى فيل فودين ومنه إلى القائد هاري كين الذي أودعها داخل الشباك السنغالية بتسديدة قوية.

إنجلترا تقترب من الدور ربع النهائي

لو استمرت نتيجة اللقاء على ما هي عليه حتى صافرة النهاية، سيحجز المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور للدور ربع النهائي الذي سيلاقي فيه غريمه الفرنسي حامل اللقب في نهائي مبكر يحتضنه ستاد البيت ليلة يوم السبت القادم.