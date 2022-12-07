كأس العالم: الأرجنتين مهددة بخسارة نجمها أمام هولندا

يواجه منتخب الأرجنتين خطر خسارة خدمات نجم هجومه لاوتارو مارتينيز قبل أيام من مواجهة المنتخب الهولندي في ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، وفقاً لتقرير نشره موقع "تي واي سي".

ويواجه ليونيل ميسي ورفاقه تحدياً صعباً يوم الجمعة حين يلاقون "الطواحين" في نهائي مبكر في مونديال قطر.

ومع أن لاوتارو لم يقدم مستويات مقنعة حتى الآن في البطولة، إلا أن المدير الفني ليونيل سكالوني يعتمد عليه بشكل مباشر.

هل سيشارك لاوتارو مع الأرجنتين أمام هولندا؟

نقل الموقع تصريحات أليخاندرو كاماتشو وكيل أعمال مهاجم إنتر ميلان الذي قال: "يعاني لاوتارو من آلام في الكاحل.

"يعمل حالياً على تجاوز هذه الإصابة وبعدها ستراه يطير في الملعب، إنه هداف، سجل في السعودية لكن أهدافه لم تحتسب بداعي التسلل، استيعاب ما حصل صعب، لكنه قوي ذهنياً وجاهز لتقديم أفضل ما لديه."