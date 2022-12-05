كأس العالم: البرازيل تدك شباك كوريا برباعية نظيفة مع نهاية الشوط الأول

بات منتخب البرازيل على أعتاب التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد تقدمه برباعيةٍ دون رد على منتخب كوريا الجنوبية مع انتهاء الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حالياً على أرضية ستاد 974 لحساب دور الـ 16.

شهدت المواجهة مشاركة النجم نيمار جونيور منذ البداية بعد تعافيه من إصابة في الكاحل هددت استكماله للبطولة.

تناوب على تسجيل أهداف "السيليساو" كلٌ من فينيسيوس جونيور (7)، ونيمار (13 من ركلة جزاء) وهو هدفه الأول في المونديال القطري، وريتشارليسون (29)، ولوكاس باكيتا (36).

البرازيل في طريقها لربع نهائي كأس العالم

وسيتأهل المنتخب البرازيلي بقيادة المدير الفني تيتي بعد انتهاء الدقائق الـ 90 إلى الدور ربع النهائي الذي سيلاقي فيه منتخب كرواتيا الذي تجاوز اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في وقت سابق اليوم ضمن الدور نفسه بعد تعادلهما في الزمنين الأصلي والإضافي 1-1.

وستقام مواجهة الدور القادم بين البرازيليين والكروات يوم الجمعة القادم على ستاد المدينة التعليمية.