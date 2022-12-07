كأس العالم: البرتغال تتسيد تشكيلة دور الـ 16 المثالية

تسيد لاعبو منتخب البرتغال تشكيلة دور الـ 16 المثالية لبطولة كأس العالم قطر 2022 التي أصدرها موقع "سوفاسكور" بعد انتهاء منافسات هذا الدور.

وضمنت منتخبات هولندا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا وكرواتيا والبرازيل والمغرب والبرتغال العبور إلى الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

واعتمد سوفاسكور في اختيار التشكيلة على تقييمات أعلى اللاعبين المشاركين في دور الـ 16.

وفيما سيطر البرتغاليون على التشكيلة بأكبر عدد من اللاعبين، غاب نجوم منتخب المغرب عن اللائحة رغم إنجازهم التاريخي المتمثل بالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح.

كأس العالم 2022: تشكيلة دور الـ 16 المثالية

حراسة المرمى: الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (8.1).

خط الدفاع: البرتغالي ديوغو دالوت (8.2)، الإسباني رودري (8.4)، البرازيلي تياغو سيلفا (7.6)، البرتغالي رافاييل غيريرو (8.2).

خط الوسط: الهولندي دينزل دومفريز (8.6)، البرتغالي برونو فيرنانديش (8.1)، الياباني واتارو إيندو (8.2)، الهولندي دالي بليند (9.0).

خط الهجوم: البرتغالي غونكالو راموش (9.8)، الفرنسي كيليان مبابي (8.8)