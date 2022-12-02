كأس العالم: البرتغال و أوروغواي إلى الدور الثاني على حساب كوريا وغانا مع نهاية الشوط الأول

يتقدم منتخب أوروغواي على نظيره الغاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمعهما على أرضية ستاد الجنوب لحساب المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2022.

وفي الوقت ذاته، يتعادل منتخب البرتغال مع غريمه الكوري الجنوبي بهدف لمثله في المباراة المتزامنة التي يشهدها ستاد المدينة التعليمية.

في اللقاء الأول، أهدر القائد أندريه آيو ركلة جزاء للغانيين في الدقيقة 21 تصدى لها الحارس سيرجيو روشيت بمهارة.

انتفض الأوروغواي بعدها سجل لاعب جيورجيان دي آراسكايتا هدفين متتاليين في الدقيقتين 26 و 32 انتهت بهما الحصة الأولى.

أما منتخب البرتغال فتقدم في مباراته أولاً عن طريق ريكاردو هورتا بعد 5 دقائق على البداية.

وعادل كيم يونغ غون في الدقيقة 27 للمنتخب الآسيوي.

البرتغال و أوروغواي إلى الدور الثاني حتى الآن (المصدر: أ ف ب)

البرتغال و أوروغواي إلى الدور الثاني حتى الآن

إذا استمرت النتيجتان حتى نهاية المباراتين، سيتأهل البرتغاليون في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط.

وسيتأهل معهم منتخب أوروغواي برصيد 4 نقاط في المركز الثاني.

فيما سيحتل الغانيون المركز الثالث بثلاث نقاط، يليهم الكوريون بنقطتين في المركز الرابع والأخير.