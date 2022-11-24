كأس العالم: التشكيلة المتوقعة لمنتخب غانا اليوم في مواجهة البرتغال

يواجه منتخب غانا نظيره البرتغالي اليوم الخميس على أرضية ستاد 974 ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين المنتخب الإفريقي و"برازيليي أوروبا" في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق حسن العيدروس، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة غانا المتوقعة أمام البرتغال اليوم في بطولة كأس العالم 2022

المدرب: أوتو أدو.

حراسة المرمى: لورنس آتي زيج.

خط الدفاع: طارق لامبتي، دانييل آمارتي، محمد ساليسو، عبد الرحمن بابا.

خط الوسط: توماس بارتي، ساليس عبد الصمد، أندريه آيو، محمد قدوس، جوردان آيو.

خط الهجوم: إينياكي ويليامز.