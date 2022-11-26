كأس العالم: السعودية تتأخر أمام بولندا مع انتهاء الشوط الأول

قدم منتخب السعودية شوطاً أولاً مميزاً إلا أنه تأخر في النتيجة بهدفٍ نظيف أمام خصمه البولندي اليوم السبت مع انتهاء الشوط الأول من المباراة الجارية حالياً على أرضية ستاد المدينة التعليمية لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ضغط "الأخضر" السعودي منذ بداية اللقاء القوي، وسيطر لاعبوه على الملعب وهددوا مرمى فويتشيك تشيزني نجم الشوط الأول في أكثر من مناسبة أبرزها تسديدة محمد كنو التي أبعدها حارس يوفنتوس.

السعودية متأخرة أمام بولندا (المصدر: أ ف ب)



باشر الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو بإشهار البطاقات الصفراء سريعاً، بواقع 3 بطاقات للبولنديين وبطاقتين للسعوديين.

وضغط البولنديون على المرمى السعودي بعد أول 35 دقيقة وسجلوا هدف التقدم من فرصتهم الوحيدة قبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق بيوتر جيلينسكي نجم نابولي فوق الحارس محمد العويس.

الشهري يهدر فرصة إدراك التعادل لـ السعودية

تعرض صالح الشهري لاحتكاك من قبل كريستيان بيليك داخل منطقة الجزاء البولندية، وعاد الحكم البرازيلي سامبايو لإعادة الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للأخضر في الدقيقة 45.

وتكفل سالم الدوسري بتنفيذ الركلة لكنه سددها أرضية سهلة أبعدها تشيزني قبل أن يمنع الحارس العملاق تسديدة محمد البريك في المتابعة لينتهي الشوط بتقدم منتخب بولندا 1-0.