كأس العالم: السنغال تتقدم على قطر بعد نهاية الشوط الأول إثر خطأ دفاعي فادح

أنهى منتخب السنغال الشوط الأول من مباراته أمام منتخب قطر متقدماً بهدفٍ نظيف على أرضية ستاد خليفة الدولي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022.

استهل الفريقان اللقاء بطريقة جيدة، وحاول كلاهما التسجيل في شباك الآخر.

وسنحت فرصة محققة للنجم القطري أكرم عفيف حينما اندفع بالكرة داخل منطقة الجزاء السنغالية، وتعرض لعرقلة من خصمه اسماعيلا سار ليسقط أرضاً في لقطة أثارت الجدل.

ورفض الحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز احتساب ركلة جزاء إثر هذه الحادثة رغم اعتراضات عفيف وحسن الهيدوس.

حادثة عفيف وسار التي المثيرة للجدل (المصدر: أ ف ب)

السنغال تفتتح التسجيل في شباك قطر من خطأ دفاعي

في الجهة المقابلة، حاول المدافع القطري خوخي بوعلام تشتيت كرة داخل منطقة جزاء فريقه، إلا أنه فشل في ذلك ليستغل بولاي ديا الموقف ويسدد أرضية في شباك الحارس مشعل برشم قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وصفر الحكم لاهوز معلناً عن نهاية الحصة الأولى بعد إضافة 8 دقائق بدلاً من الوقت الضائع (45+8).