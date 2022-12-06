كأس العالم: المغرب تتعادل مع إسبانيا دون أهداف مع نهاية الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المواجهة القوية بين منتخبي المغرب إسبانيا المقامة حالياً على أرضية ستاد المدينة التعليمية ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 بالتعادل السلبي دون أهداف.

قدم "أسود الأطلسي" مستوى جيد قارعوا من خلاله "الماتادور" وهددوا مرمى خصمهم في أكثر من مناسبة لعل أبرزها تسديدة الظهير نصير مزراوي ورأسية حكيم زياش.

بدوره، حاول المنتخب الإسباني فرض إيقاعه وتمكن من السيطرة على المجريات والوصول لمنطقة الجزاء المغربية، إلا أن لاعبيه فشلوا في تهديد مرمى الحارس ياسين بونو بشكلٍ حقيقي.

المغرب تتطلع لتجاوز إسبانيا

يسعى المغاربة بقيادة المدير الفني وليد الركراكي لتجاوز عقبة المنتخب الإسباني الصعبة وبلوغ الدور ربع النهائي الذي سيلاقي الفائز من هذا اللقاء فيه الطرف الفائز من مواجهة دور الـ 16 الأخرى التي ستقام في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بين منتخبي البرتغال وسويسرا يوم السبت المقبل.