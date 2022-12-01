كأس العالم: المغرب تنهي الشوط الأول متقدمة على كندا 2-1

أنهى منتخب المغرب الشوط الأول من مواجهته مع نظيره الكندي متقدماً بهدفين لهدف في اللقاء الذي يجري حالياً على أرضية ستاد الثمامة لحساب المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تقدم "أسود الأطلسي" في وقتٍ مبكر عن طريق النجم حكيم زياش وتحديداً بعد 4 دقائق على انطلاق المواجهة.

واصل الفريق المغربي الضغط على خصمه وتمكن من مضاعفة النتيجة عبر يوسف النصيري في الدقيقة 23.

لكن المدافع نايف أكرد سجل بالخطأ في شباك فريقه قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة بـ 4 دقائق معلناً عن الهدف الأول للمنتخب الكندي.

في اللقاء الثاني الذي يجري في الوقت ذاته ضمن نفس المجموعة، يتعادل منتخبا بلجيكا وكرواتيا على ستاد أحمد بن علي المونديالي دون أهداف.

المغرب وكرواتيا إلى الدور الثاني

بحال استمرار نتيجتي هاتين المباراتين على ما هي، سيتأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

فيما سيحتل الكرواتيون المركز الثاني بفارق نقطتين، ويأتي خلفهم البلجيكيون برصيد 4 نقاط.

أما المنتخب الكندي فيقبع في المركز الرابع والأخير دون نقاط.