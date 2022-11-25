كأس العالم: تعرف على حكم مباراة قطر والسنغال اليوم

أوكل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مهمة قيادة مباراة قطر والسنغال اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022 للحكم الإسباني ماتيو لاهوز.

ويلتقي بطل آسيا الذي تعثر في المباراة الافتتاحية أمام نظيره بطل إفريقيا على ملعب الثمامة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يمكن مشاهدة هذه المباراة عبر قنوات الكأس، إضافة لقناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق حسن الهيدروس.

وتعرض "العنابي" لخسارة مؤثرة في الجولة الافتتاحية أمام منتخب إكوادور بنتيجة 0-2، وهي نفس النتيجة التي عانى منها السنغاليون أمام المنتخب الهولندي.

حكم مباراة قطر والسنغال وطاقمه المساعد

وسيدير لقاء اليوم الحكم الإسباني الشهير أنتونيو ماتيو لاهوز، وسيعاونه كلٌ من باو كابريان وروبرتو دياز، أما الحكم الرابع فسيكون الكندي كيفين أورتيغا.

ويتواجد في غرفة الفيديو، الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز رفقة ريكاردو دي بورغوس، فيما يشرف على حالات التسلل الحكمان خوان بابلو بيلاتي وخوان مارتينيز.