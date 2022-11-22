كأس العالم: تفاصيل إصابة ياسر الشهراني في مباراة السعودية والأرجنتين

تعرض النجم ياسر الشهراني ظهير منتخب السعودية لإصابة خطيرة في الدقائق الأخيرة من المواجهة القوية مع نظيره الأرجنتيني والتي انتهت بفوز تاريخي للأخضر بنتيجة 2-1.

جاءت هذه الإصابة الخطيرة إثر اصطدام وجه الظهير الأيسر بركبة زميله الحارس محمد العويس الذي ارتقى لإبعاد عرضية للمنتخب الأرجنتيني حين كانت النتيجة تشير لتقدم السعوديين بهدفين لهدف.

وسقط صاحب الـ 30 عاماً على الأرض مغشياً عليه لعدة دقائق، فيما بدا الهلع الشديد على العويس خوفاً على زميله نظراً لقوة التصادم.

ياسر الشهراني يغادر اللقاء على حمالة

واضطر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لإجراء تغيير مباشر أشرك على إثرها محمد البريك، فيما غادر الشهراني على حمالة بعد استقرار حالته.

وتمكن الأخضر من الحفاظ على النتيجة حتى نهاية اللقاء لينهي آمال الأرجنتين في مساواة إيطاليا بالرقم القياسي المسجل لعدد المباريات التي لم يتعرض فيها للخسارة (37 مباراة) ويبقى عند 36 مباراة.

يذكر أن هدفي السعودية حملا توقيعي صالح الشهري وسالم الدوسري، فيما سجل النجم ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد.